Golpe de Anitta em ‘Valdemort’ Bolsonaro jogou seu interlocutor da cadeira

Agora apoiadora declarada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Anitta não tardou a puxar um novo embate com o presidente Jair Bolsonaro. Numa live feita na noite de ontem nas redes sociais, com o também cantor Filipe Ret, Anitta voltou a criticar duramente o presidente. Ret até caiu da cadeira no meio da conversa.

Sem citar o nome de Bolsonaro, ela se referiu sucessivamente ao chefe do Executivo como “Valdemort”, vilão da saga Harry Potter, aquele cujo nome não deve ser pronunciado. Anitta repetiu que não aceita votar em quem estimula a violência, associando o presidente ao assassinato de um dirigente do PT em Foz do Iguaçu por um bolsonarista, no último fim de semana.

A reprodução do discurso faz a alegria da campanha petista, que comemora o apoio de Anitta. A equipe de Lula entende que a cantora fez muito mais que simplesmente declarar seu voto. O mais importante, disse um interlocutor de Lula à coluna, é que ela assumiu uma postura de total engajamento. Além disso, o simples fato de ela ressaltar que nunca votou no PT é relevante, uma vez que um dos maiores desafios de Lula é atrair o eleitor que nunca teve afinidade com seu partido.

“Eu decidi apoiar o Lula, realmente, porque eu sempre fui contra, sempre fui anti (petista). Ok. Porém, nesta eleição agora, neste momento, não tem outra saída. Eu votaria até na minha priminha de 15 anos para não ter uma pessoa no controle que estimula os outros a tratarem as pessoas desse jeito. Nunca vi tanto desrespeito, cara.”

