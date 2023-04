Gilmar Mendes e as joias de Bolsonaro: ‘Descemos na escala de degradações’

Entrevistado de estreia da nova temporada do Amarelas On Air, o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, fala com convicção sobre a gravidade do caso das joias presenteadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Em conversa com esta colunista, o ministro diz que, no seu entendimento, há farta regulação a respeito do recebimento de presentes por autoridades. E esse episódio, na visão do ministro, abala a imagem do governo dentro e fora do Brasil.

“É um quadro tão rocambolesco, né, que talvez um desses nossos diretores de novela, um desses nossos roteiristas mais sofisticados pudesse elaborar. Ou, talvez, nem lhe ocorresse elaborar”, ironizou o ministro. “Tudo isso é extremamente preocupante. Não me canso de dizer como nós descemos na escala das degradações. Como que a gente se rebaixou. Isso é muito ruim. Ruim para o Brasil. Muito ruim para a pedagogia social que a gente deve representar. Muito ruim para nossa imagem no exterior”, afirmou.

Sobre as negativas de Bolsonaro de que tenha havido alguma irregularidade, Gilmar Mendes disse que o ex-presidente parece fazer apenas uma “pregação para convertidos”. “Se ele de fato estivesse convencido de que está tudo correto, ele não teria devolvido (as joias)”, afirmou o ministro. “Me parece de que é uma assunção de que há algo irregular. Ao contrário, qualquer um de nós teria dito: ‘isso me pertence’.”

Gilmar Mendes se referia à decisão de Bolsonaro de devolver o segundo pacote recebido da Arábia Saudita, contendo várias joias masculinas, avaliadas em aproximadamente R$ 400 mil. A entrevista foi gravada antes que a defesa do ex-presidente anunciasse, nesta terça-feira, a devolução de mais um conjunto: aquele que inclui um relógio Rolex e teria sido entregue ao agora ex-presidente ainda em 2019.

Sobre o Amarelas On Air

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica.

O programa é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país.

