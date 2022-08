Fachin ou Alexandre de Moraes? Quem é ‘menos ruim’, segundo Bolsonaro

Como parte da operação para selar uma trégua com Alexandre de Moraes, revelada pela coluna na semana passada, interlocutores do presidente Jair Bolsonaro passaram a repetir nos bastidores uma tese que custa a convencer: o chefe do Executivo prefere “mil vezes” ter Alexandre de Moraes no comando da Justiça Eleitoral que o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin. “Não tem a menor dúvida, mesmo com toda a dor de cabeça, mil vezes melhor. Ou menos ruim (risos). Com Fachin, não tem nem conversa mais”, disse um ministro à coluna.