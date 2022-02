Escondida pelo PT, Dilma defende o próprio governo

Escondida por seu partido para não atrapalhar a campanha do ex-presidente Lula, Dilma Rousseff resolveu cumprir a promessa de sair em defesa do próprio governo. Foi para as redes sociais, retomou o tema do impeachment e postou uma imagem de uma projeção na fachada de um prédio com a frase: “Foi golpe mesmo”.

