Equipe de Haddad já torce por segundo turno contra Tarcísio em SP

É cada vez mais frequente a avaliação no time de Fernando Haddad de que o petista tem chances de ir ao segundo turno da corrida pelo governo paulista contra o ex-ministro Tarcísio de Freitas. A avaliação é que Tarcísio, candidato do presidente Jair Bolsonaro para a vaga, foi habilidoso na negociação de alianças e se beneficiou da paralisia do tucanato em São Paulo.

Rodrigo Garcia, que assumiu como governador de São Paulo no lugar de João Doria, tem pouco tempo para se tornar mais conhecido do eleitor, mas não deve ser menosprezado. Os petistas dizem ter consciência da importância do controle da máquina pública na disputa.

Há no PT quem avalie que Tarcísio é um adversário mais fácil de vencer que Rodrigo Garcia. A ida do ex-ministro para o segundo turno ajudaria a reproduzir em São Paulo a polarização entre Lula e Bolsonaro na corrida presidencial.

