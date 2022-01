Enquanto Alckmin tenta ser vice, Rodrigo Garcia faz a festa

Enquanto o ex-governador Geraldo Alckmin se concentra nas negociações para quem sabe ser vice do ex-presidente Lula, o vice-governador Rodrigo Garcia avança sobre a base alckmista em São Paulo. Nos últimos dias, o time do vice de João Doria se sentou para avaliar o cenário na largada do ano eleitoral e considerou uma vitória das grandes a adesão de Campos Machado à campanha. Deputado estadual pelo Avante, ele era aliado histórico de Alckmin e um de seus principais cabos eleitorais. Machado anda dizendo que se sentiu traído com a negociação do ex-governador com Lula.

