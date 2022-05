Em nome da eleição, Bolsonaro aprofunda crise na Petrobras

Repercutiu dentro e fora do Brasil nesta terça-feira a decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar mais uma vez o comando da Petrobras. Na segunda substituição em pouco mais de um mês, saiu José Mauro Ferreira Coelho e entrou como novo indicado Caio Mário Paes de Andrade. O novo movimento do presidente para blindar o governo do impacto da crise dos combustíveis e a entrevista do ex-prefeito Fernando Haddad ao Amarelas On Air são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.