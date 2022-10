Em busca de apoio, Lula larga no segundo turno com leva de más notícias

Atualizado em 4 out 2022, 12h34 - Publicado em 4 out 2022, 11h48

Por Clarissa Oliveira

Os primeiros dias deste segundo turno não têm sido dos mais animadores para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A busca por apoios fora do berço do PT é um ponto central da estratégia para esta etapa da eleição. Mas as primeiras definições nesse sentido sugerem que a tarefa pode ser mais difícil do que a campanha petista antecipava.

Nesta terça-feira, Bolsonaro sacramentou o apoio de Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Não é exatamente uma surpresa, mas o Estado é crucial na estratégia de ambas as campanhas e é tido como um termômetro importante para saber quem vai levar a corrida presidencial. Lula venceu por lá no primeiro turno.

Na manhã desta terça, o jornal O Globo trouxe a informação de que Rodrigo Garcia (PSDB) teria definido o apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Segundo informou a jornalista Vera Magalhães, o anúncio deve sair em breve.

Mais uma vez, sem grandes surpresas. Afinal, PT e PSDB polarizaram a política paulista nas últimas décadas. Mas Garcia fez uma campanha pautada por uma certa neutralidade. E isso vinha alimentando no PT as esperanças de um acordo com tucanos no segundo turno. Utilizando-se, claro, da figura do vice Geraldo Alckmin, de quem Garcia já foi secretário.

Pode até ser que Lula consiga o apoio nacional de setores importantes do PSDB – ele já o teve no primeiro turno. Mas uma definição de Garcia na direção do candidato de Bolsonaro é um banho de água fria. São Paulo é o maior colégio eleitoral do País e berço político do PT.

Não se sabe, por exemplo, qual poderá ser o impacto de um fortalecimento de Tarcísio nas conversas entre Lula e o PSD. O partido de Gilberto Kassab vinha indicando lá atrás que caminharia com o petista no segundo turno, mas a sigla selou o casamento com o ex-ministro de Infraestrutura no Estado lá atrás.

Para completar, o clima não anda tão receptivo assim no MDB. Simone Tebet vem dando sinais de que pode caminhar com Lula. Além disso, o ex-presidente tem há tempos o endosso de setores da legenda no Nordeste. Mas, como relatou ontem a coluna, o ex-presidente Michel Temer tem indicado que não dará apoio pessoal ao petista. Temer avalia que o PT deu microfone demais para Dilma Rousseff, que passou a campanha chamando o emedebista de golpista. Difícil posar para a foto depois disso.

