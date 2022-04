O novo e gritante tiro no pé de Eduardo Bolsonaro

Depois de se tornar alvo de mais um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara, Eduardo Bolsonaro decidiu insistir no erro. E o fez com um novo ataque à jornalista Miriam Leitão, depois de já ter debochado de maneira escancarada da tortura sofrida por ela durante a ditadura militar.

Nesta terça-feira, Eduardo Bolsonaro voltou ao Twitter. Gravou um vídeo no qual reclama de ter sido criticado e faz um malabarismo retórico no qual supostamente ele próprio é a vítima. De quebra, o parlamentar. Como cereja do bolo, o filho do presidente Jair Bolsonaro sugere que a jornalista teria mentido sobre ter sido torturada. “Sobre essa questão da cobra tem apenas a palavra da Miriam Leitão dizendo que isso daí ocorreu.”

Acima do vídeo, Eduardo Bolsonaro deixa claro que não vê problema algum em satirizar o fato de a jornalista ter sido torturada grávida, presa em uma sala com uma jiboia. “Me odeiam, desejam a morte de minha família e agora pedem respeito e querem minha cassação por eu ter feito uma piada.”