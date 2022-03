‘É a terceira via se juntando à primeira’, diz França sobre Alckmin no PSB

Parte mais que interessada na filiação de Geraldo Alckmin ao PSB e um dos fiadores dessa articulação, o ex-governador Márcio França diz que a decisão tomada pelo ex-tucano é um passo decisivo para a formação de uma chapa conjunta com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“É a terceira via se juntando à primeira”, disse França à coluna, admitindo que a formalização da chapa Lula-Alckmin ainda deve levar algum tempo para ser confirmada.

O ex-governador disse que, mais do que nunca, sua candidatura ao governo de São Paulo está mantida. Ele rivaliza atualmente com Fernando Haddad, candidato de Lula. E o PT espera que Alckmin ajude a angariar votos para o ex-prefeito no interior do Estado. França diz não ter dúvidas de que tem o apoio de Alckmin no processo. “Quem o conhece sabe que ele jamais iria contra seu próprio time”, afirmou.

Alckmin confirmou hoje a escolha do PSB como seu novo partido. A cerimônia de filiação está marcada para dia 23. França estará com Alckmin no evento.