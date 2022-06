Dor de cabeça na terceira via ainda está longe de acabar

O PSDB e o MDB anunciaram um acordo para lançar a senadora Simone Tebet (MDB) como candidata à Presidência, mas a dor de cabeça dos partidos de centro ainda está longe de acabar. A aliança mal foi anunciada e o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, avisou que o seu partido vai desembarcar de todos os acordos com o PSDB nos Estados. O União Brasil desistiu de caminhar com os demais partidos de centro e lançou Bivar para o Palácio do Planalto, mas o partido é peça-chave em várias coligações tucanas nos Estados. Inclusive em São Paulo, onde o governador Rodrigo Garcia tentará a reeleição. A confusão na terceira via, o movimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na direção do centro e o encontro entre Jair Bolsonaro e Joe Biden são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.