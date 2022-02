Depois de comprar briga, Bolsonaro evita o confronto com STF

Depois de comprar na semana passada uma briga com o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro cancelou sua participação na cerimônia de abertura do ano no Judiciário. Como era de se esperar, o evento acabou servindo de palco para que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, mandasse um recado a Bolsonaro. O discurso do magistrado foi marcado mais uma vez por críticas à polarização política e uma defesa da democracia.

O resultado foi exatamente o esperado por Bolsonaro. Desde o fim de semana, o presidente vinha consultando seus conselheiros para definir a estratégia a ser adotada, depois de se ausentar na sexta-feira do depoimento marcado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, então, decidiu trocar o confronto com o STF pelo sobrevoo a regiões afetadas pela chuva em São Paulo, maior colégio eleitoral do País e Estado governador pelo também presidenciável João Doria.

O embate de Bolsonaro com o Supremo e a visita do presidente a São Paulo são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.

