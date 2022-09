Debates VEJA começam no próximo sábado

VEJA dá início no próximo sábado, 17, aos debates realizados em conjunto com alguns dos maiores grupos de comunicação do País. A parceria inédita com SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado deu origem ao maior pool de veículos de comunicação das eleições deste ano.

Como parte desse projeto, VEJA traz no próximo sábado, às 18h30, o debate entre candidatos a governador em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os preparativos do debate estão no Giro VEJA desta quinta-feira.