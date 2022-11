Debate sobre nova âncora fiscal só em 2023

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin confirmou nesta terça-feira que o governo de transição não vai antecipar as discussões sobre uma nova âncora fiscal, para substituir o teto de gastos. Alckmin falou sobre o assunto durante uma entrevista coletiva na qual anunciou novos nomes da equipe de transição. De acordo com ele, a prioridade é abrir espaço no Orçamento para o Bolsa Família, mas o resto fica para depois. O debate sobre o teto de gastos, os novos nomes da transição e o relatório do PL sobre as urnas eletrônicas são temas do Giro VEJA

