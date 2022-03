Datafolha confirma o melhor dos cenários para Lula e Bolsonaro

A mais nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira confirmou um cenário de polarização da corrida presidencial. É o quadro pelo qual trabalharam até agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Ambos os lados entendem que é muito melhor enfrentar o adversário conhecido, numa disputa em que é possível atrair não só os eleitores mais fiéis a cada candidato, mas também aquele que escolherá entre o anti-PT e o anti-Bolsonaro.

Enquanto Lula comemora a liderança, Bolsonaro dá sinais de que vem recuperando fôlego. O petista aparece no levantamento com 43% e Bolsonaro tem 26%. O cenário segue difícil para a chamada terceira via. Sergio Moro tem 8% e Ciro Gomes, 6%. Os demais candidatos não ultrapassam 2% cada.

Havia grande expectativa nas duas campanhas sobre se os números do Datafolha seguiriam a mesma linha de outros levantamentos, dada a tradição do instituto na realização de pesquisas eleitorais. A nova pesquisa Datafolha e a crise no Ministério da Educação são temas do Giro VEJA.