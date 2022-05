Crise na candidatura de Doria pega fogo dentro do PSDB

Na véspera do prazo que havia sido fixado por MDB e PSDB para a escolha de um candidato único ao Palácio do Planalto, a cúpula do tucano se reúne desde o meio desta tarde para discutir seu plano para a corrida presidencial. Diante do novo gesto de João Doria, que divulgou uma carta acusando um “golpe” dentro do partido, aliados do presidenciável temem que o movimento contra ele ganhe ainda mais força, mesmo que o encontro de hoje referende a candidatura própria à Presidência. A crise no PSDB e a entrevista de Cristiano Zanin Martins ao Amarelas On Air desta terça-feira são os temas do Giro VEJA.

