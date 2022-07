Congresso dá a Bolsonaro vários motivos para comemorar

Depois de se reunir com líderes partidários nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), jogou um balde de água fria na oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Pacheco avisou que a CPI que vai investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação não vai sair do papel antes da eleição. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, as negociações da PEC Kamikaze – aquela que consolida o pacote de bondades de Bolsonaro – avançaram mais alguns passos. O relator da proposta, deputado Danilo Forte (União-CE), recuou da ideia de alterar o texto para incluir motoristas de aplicativo entre as categorias que receberão um auxílio até o fim do ano. Isso reduz o risco de a proposta ter que retornar ao Senado para mais uma votação, acelerando os planos do governo de destravar os cofres públicos no ano eleitoral. As negociações de hoje no Congresso e a entrevista do Amarelas On Air com Luciano Bivar são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.