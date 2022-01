Como o médico de Bolsonaro trata seus pacientes anônimos

O cirurgião Antonio Macedo ganhou fama depois de se tornar médico da confiança do presidente Jair Bolsonaro, mas nem por isso deixa de dar tratamento de primeira para seus pacientes menos ilustres.

Quem já passou pela mesa de cirurgia do médico conta que ele não só se dispõe a responder a mensagens de qualquer paciente, como estende a gentileza também a seus familiares. O contato é o mais pessoal possível. Macedo até tem o cuidado de mandar lembrancinhas de Natal inclusive para os anônimos.

Um desses pacientes foi o administrador Arthur Pereira de Mello Netto, de 73 anos. Ele foi submetido a uma gastroduodenopancreactomia, um procedimento de ressecção de tumores no sistema gastrointestinal com alto grau de complexidade. A cirurgia foi realizada em 2019 e durou 11 horas. Mello conta que, em 26 dias de internação, Macedo inclusive o atendeu no meio da madrugada em duas ocasiões.

