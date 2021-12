Como o Congresso comemorou o fundão eleitoral de R$ 4,9 bilhões

“Governo bom pra gente é governo assim. Fraco.” Com essas palavras um alto líder do Centrão comemorou numa conversa com esta colunista o fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões aprovado ontem durante a votação do Orçamento de 2022. Essas palavras são a expressão da parcela da nossa classe política – que mais uma vez se mostrou majoritária – que empurrou o gasto público para financiar as eleições a um patamar que corresponde a mais que o dobro das eleições anteriores.

Segundo narrou esse político, nem mesmo os parlamentares mais confiantes acreditavam meses atrás que seria possível chegar a esse valor. Isso só ocorreu, segundo ele, porque o presidente Jair Bolsonaro se dispôs a fazer o que fosse necessário para ver aprovada também a sua própria agenda eleitoral do ano que vem. Drible no teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400, aumento de salário para policiais, e assim por diante.

Para isso, Bolsonaro se prestou ao papel de fazer um jogo de cena com o Congresso. Aplicou um veto de mentirinha à elevação do fundo para um valor acima de R$ 2,1 bilhões, só para deixar correr solta a articulação de sua base de apoio e de seu próprio partido para jogar essa despesa para o maior valor possível.

