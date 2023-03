Como Lula elevou um ministro cheio de desafetos a um novo patamar

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não é lá um cara com muitos fãs dentro do PT. O que não falta dentro do partido é gente achando que o colega não dialoga com seus alguns de pares e evita tomar partido na velha política interna petista, aquela cheia de correntes e tendências que vivem batendo cabeça. É um “cara sem turma”, disse recentemente um veterano líder petista a esta colunista.

+Leia também: A bronca pública de Lula nos ministros do governo

Pode até ser que o ministro tenha sua cota de desafetos na legenda. Mas ficou claro nesta terça-feira que ele tem o apoio irrestrito de quem realmente importa: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um interlocutor que esteve recentemente com o presidente contou à coluna que o chefe está absolutamente satisfeito com o desempenho do auxiliar. Lula vem elogiando constantemente o ministro e já indicou que quer dar a ele mais responsabilidades.

Na reunião que teve hoje com vários de seus principais ministros, Lula deu uma bronca pública avisando que nenhuma proposta ou ideia deve ser anunciada sem antes passar pela Casa Civil. É ali, disse o presidente, que ficarão concentradas as sugestões de cada ministro, para que sejam analisadas. E, somente depois disso, quem sabe, serão transformadas de fato em propostas de governo.

Como informou mais cedo a coluna de Matheus Leitão, relatos do próprio ministro de que projetos do governo vieram a pública sem seu conhecimento teriam motivado a bronca pública. Com isso, não restam dúvidas. Gostem ou não dele, é Rui Costa quem agora tem a chave do gabinete do presidente. O que pode lhe render voos bem mais altos no futuro.

+Leia também: O real motivo da bronca de Lula nos ministros

Continua após a publicidade