Como Lula cedeu às pressões para assinar a ‘Carta aos Evangélicos’

Atualizado em 10 out 2022, 10h12 - Publicado em 10 out 2022, 09h46

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode divulgar ainda nesta segunda feira uma “Carta aos Evangélicos“, rendendo-se ao plano de fazer firmar um compromisso mais consistente a esse eleitorado. A elaboração do documento evidencia o tamanho da preocupação na campanha petista. Isso porque Lula sempre resistiu a fazer um aceno dessa magnitude a esse público.

Em agosto deste ano, quando a campanha presidencial ainda começava oficialmente, o petista sentou-se com alguns de seus conselheiros mais próximos, em busca de um plano para ganhar os evangélicos. O motivo da reunião era justamente o crescimento consistente de Jair Bolsonaro nesse segmento, evidenciado em todas as pesquisas.

Lula ouviu manifestações tensas dos aliados, que diziam temer uma disparada do presidente puxado pelas igrejas. Na ocasião, segundo relatos feitos à coluna, Lula discordou radicalmente de seus interlocutores, que diziam que ele precisava “conversar diretamente” com esse público. Queriam que ele fosse a igrejas, posasse para fotos ao lado de pastores e fizesse postagens explícitas nas redes. Lula não gostou. Disse que não iria “fazer o jogo do Bolsonaro”, “cair nessa armadilha”.

“Eu não consigo me lembrar em eleição nenhuma de Lula rezando numa igreja evangélica. Ele não gostou nada de imaginar essa cena”, disse à coluna um aliado próximo do ex-presidente. Naquela época, Lula concordou em consultar especialistas e encomendar estudos para tentar entender melhor as demandas desse segmento. Também aceitou mobilizar pastores alinhados à sua campanha, para que ajudassem a pedir votos.

O teor da carta prevista para ser divulgada hoje mostra que Lula cedeu, diante do resultado das urnas no primeiro turno e da perspectiva de uma eleição muito mais apertada que vinha projetando. O texto deve ir muito além de tentar afastar fakenews como a de que, se eleito, irá fechar igrejas. Há a expectativa de que o ex-presidente acene com a garantia irrestrita da liberdade religiosa e exalte o trabalho social feito pelas igrejas.

Detalhes do documento, divulgados pelos jornalistas Andréia Sadi e Octávio Guedes, da Globonews, apontam que Lula irá além: garantirá participação efetiva de evangélicos num eventual novo governo. E, não diferente do que faz seu adversário, o petista deve até citar a Bíblia, na esperança de se conectar com esses eleitores.

