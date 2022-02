Como Gilberto Kassab virou o ‘dono da bola’ na corrida eleitoral

Gilberto Kassab é um estrategista habilidoso. Em todos os campos, aliados e opositores repetem à exaustão que o ex-ministro é quem mais entende do jogo político no Brasil de hoje. Todos têm uma versão diferente para o real objetivo dele na corrida presidencial. E é justamente apoiado na indefinição que ele assumiu nas últimas semanas o controle de boa parte do xadrez eleitoral.

A versão ouvida há mais tempo é que Kassab faz de tudo para ele próprio ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso vem da época em que ele ainda negociava a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin para ser candidato ao Palácio dos Bandeirantes – algo que, todos sabem, conflitaria diretamente com os planos de Lula para o maior colégio eleitoral do País. Muita gente jura que essa ainda é a meta do ex-ministro.

Mas Geraldo Alckmin passou ele próprio a negociar para ser vice de Lula, o que de fato pegou muita gente de surpresa. Ainda assim, faz todo sentido o PSD ressurgir como possível legenda filiar o ex-tucano e sacramentar o acordo. Até porque Lula nunca escondeu que faria qualquer negócio para ter o PSD em sua aliança.

Isso tudo foi conversado já com o suposto projeto presidencial do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) em curso. Kassab chegou a anunciar o presidente do Senado como nome para o Palácio do Planalto, mas a declaração nunca encontrou ressonância na fala do próprio. O que, naturalmente, evidenciava que seu maior papel no jogo de Kassab seria desviar a atenção das articulações em andamento nos bastidores.

Algumas semanas atrás, entrou no jogo Eduardo Leite. Não há uma alma no PSDB, seja ela próxima ou distante do governador gaúcho, que não repita que lhe foi feito um convite claro para disputar a Presidência da República. Kassab, em entrevista concedida ontem ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, negou que a oferta tenha sido sacramentada. Disse que o convite é para Rodrigo Pacheco. Mas que enxerga no governador gaúcho uma extraordinária alternativa.

Essa salada toda não tem nada de confusa. Kassab calcula cuidadosamente cada ingrediente. A cada vez que surge como articulador de um novo plano para o Palácio do Planalto, o ex-ministro valoriza o passe do PSD na eleição presidencial.

Caso a opção de um candidato próprio seja levada adiante, a bagunça ajuda a enfraquecer outros candidatos de centro. Sergio Moro e João Doria que o digam. Fica muito mais difícil amarrar apoios e selar acordos quando os potenciais apoiadores não conseguem ter clareza de quem estará no jogo.

Se a opção de uma aliança levar a melhor, é natural que as candidaturas colocadas passem a se estapear nos bastidores para ver quem vai levar o capital político de Kassab para casa. De quebra, fica mais fácil atrair para o PSD insatisfeitos espalhados pelos mais variados partidos, que precisam correr para aproveitar a janela de troca de legenda.

No fim do dia, não há cenário melhor para Kassab neste momento do que aquele em que tudo parece certo. Mas em que não há nada resolvido.

