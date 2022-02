Como FHC e outros políticos conquistaram o coração de Sergio Moro

Durante um almoço com representantes do mercado financeiro nesta terça-feira, Sergio Moro discorreu longamente quando perguntado sobre quais políticos mais admirava. No encontro, realizado a portas fechadas pela RPS Capital, o ex-ministro e pré-candidato do Podemos à Presidência começou sua avaliação por figuras como Rui Barbosa, por seu histórico jurídico e de defesa dos direitos civis, e Cândido Rondon, pela atuação em defesa da população indígena e da Amazônia.

Moro ainda citou Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. São, segundo ele, políticos que “ousaram e sonharam”, embora existam “problemas aqui e ali”. Por fim, Moro apontou o nome de Theodore Roosevelt, sob o argumento de que ele marcou o início de uma transformação social nos Estados Unidos e atuou fortemente no combate à corrupção.