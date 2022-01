Como Alckmin foi avisado que corria o risco de ser enganado por Lula

Não foi sem aviso que o ex-governador Geraldo Alckmin embarcou nas conversas sobre uma chapa conjunta com o ex-presidente Lula para a corrida eleitoral deste ano. No fim do ano passado, o ex-governador encontrou Ciro Gomes em um evento em São Paulo. Naquele momento, começavam as primeiras conversas sobre a tal chapa Lula-Alckmin, que deu novo ânimo aos planos eleitorais o ex-governador.

Os dois papearam um pouco na saída. E Ciro, que há tempos não tem nada de chegado a Lula, achou melhor alertar o colega. “Cuidado, você está sendo enganado. O Lula é um enganador profissional”, disse Ciro.

