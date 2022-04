Como a nova pesquisa Ipespe faz Lula e Bolsonaro rirem alto

Não é mistério faz tempo que tudo o que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro querem é protagonizar uma espécie de Fla x Flu na corrida presidencial. Lula quer encabeçar uma aliança ampla, puxada para o centro, para se apresentar como o anti-Bolsonaro. Já o presidente quer Lula como uma espécie de arqui-inimigo. Seria ele a única salvação para evitar a volta do PT ao poder.

Ambos têm motivo para comemorar a nova pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento retirou os nomes do ex-ministro Sergio Moro e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já que o primeiro indicou sua desistência da corrida e o segundo hoje não tem legenda do próprio partido para concorrer.

O resultado é que Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 30%. Uma distância larga sobre os demais candidatos: Ciro Gomes tem 9%; João Doria aparece com 3%; Simone Tebet vai a 2% e André Janones tem 1%.

Lula não ganha em pontos, mas pode comemorar a polarização mais intensa com Bolsonaro, principal pilar da estratégia traçada pelo PT para a corrida presidencial. Já Bolsonaro avança 4 pontos percentuais, o que sugere um resgate de parte dos votos que pareciam ter migrado para a terceira via.

