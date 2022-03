Como a guerra na Ucrânia atrapalha os planos de Bolsonaro no Congresso

A guerra na Ucrânia deve atrapalhar os planos do governo federal de retomar a pauta de costumes do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. A tendência é de que a agenda internacional ganhe espaço nos debates.

Como a coluna adiantou, Bolsonaro queria aproveitar o retorno do carnaval para destravar projetos como a flexibilização do uso de armas e o ensino doméstico de crianças e adolescentes, o homeschooling.

Mas já existe, por exemplo, um movimento de parlamentares para convidar representantes do governo a serem ouvidos pelas comissões da Câmara e do Senado sobre os impactos do conflito no Brasil. Nomes como o chanceler Carlos França e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, já estão entre os alvos da oposição.

+Leia também: Bolsonaro quer destravar pauta de costumes na volta do carnaval