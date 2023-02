Comando nacional do PT deve se mudar de vez para Brasília

O PT estuda a possibilidade de abrir mão da sede nacional que mantém na rua Silveira Martins, no centro da capital paulista. No passado, o prédio foi palco frequente de grandes reuniões da legenda. Foi dali, por exemplo, que saíram muitas das decisões em resposta a escândalos de corrupção como o mensalão e a Lava Jato.

No auge das denúncias, o local viveu tempos de muito movimento. O prédio chegou a ser alvo de atos de vandalismo e de operações de busca e apreensão. Mas, ultimamente, o uso da estrutura custa a justificar as despesas.

Com a eleição de Lula, o PT nacional avalia transferir de vez para Brasília toda sua estrutura administrativa. Uma possibilidade em discussão é passar a estrutura da Silveira Martins para o diretório estadual petista. Mas ainda não há uma decisão tomada nessa direção.

A transferência definitiva do PT nacional para Brasília implicaria em uma ampliação da sede atual na capital federal. O partido chegou a ter um espaço bem maior no prédio que ocupa no Setor Comercial Sul, mas entregou vários conjuntos durante a pandemia. As negociações com proprietários já foram retomadas, mas até agora a sigla não conseguiu reaver os espaços que tinha durante os primeiros governos de Lula e a gestão de Dilma Rousseff.