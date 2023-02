Com prazo apertado, Lula precisa encarar o fantasma do ‘toma-lá-dá-cá’

Luiz Inácio Lula da Silva sempre teve um estilo muito diferente do de seu antecessor Jair Bolsonaro. Nos anos em que comandou o Palácio do Planalto, o atual presidente sempre manteve a agenda cheia de encontros com grupos que tenham relevância na estratégia política de seu governo. De catadores de material reciclável à alta cúpula do Judiciário, a ordem sempre foi que ele próprio e seus ministros reservassem tempo para ouvir demandas e discutir as necessidades de cada categoria.

Lula enxerga nesse diálogo um ponto importante da estratégia de governo. Mas muito do que se vê por trás desse plano é, em última instância, um esforço para ganhar tempo.

Por exemplo, Lula reuniu-se duas vezes com centrais sindicais. Conversou sobre a volta de um imposto nos moldes da extinta contribuição sindical, mas sem um sinal de que a pauta vá avançar. Sobre o reajuste real do salário mínimo, promessa amplamente alardeada na campanha, criou-se um grupo de trabalho e jogou-se o assunto para depois. Na mesma linha, Lula fala sem pretensões de uma ação imediata sobre reverter a privatização da Eletrobras ou mesmo sobre rever a autonomia do Banco Central.

Ontem, Lula fez um jogo semelhante com parlamentares e partidos políticos aliados. Relatos da reunião expõem um presidente em dificuldade para amarrar uma base sólida. Ele se vê diante de uma demanda cada vez mais impaciente por cargos, mas segue represando nomeações no segundo e terceiro escalão.

Ao jornal Folha de S. Paulo, participantes da reunião falaram no risco de rebeliões na base, se as demandas não forem atendidas. Há um incômodo com promessas não cumpridas de liberação desses postos e com a falta de autonomia dos partidos em indicar subordinados, mesmo depois de acomodados na cúpula de um determinado ministério ou órgão.

Isso se dá porque Lula tem um desafio brutal pela frente. Substituir o modelo pautado pela distribuição indiscriminada de emendas e pelo Orçamento secreto, sem recair no fracassado esquema de loteamento da máquina pública que perdurou em gestões petistas e que esteve na origem de vários escândalos de corrupção. O famoso toma-lá-dá-cá. O presidente, visivelmente, age para ganhar tempo. Mas ainda parece distante de uma solução que descarte os modelos do passado.

