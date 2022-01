Clima no PSB em relação a Lula vai de mal a pior

O deputado Júlio Delgado (MG), um dos principais líderes do PSB no Congresso, acha que a ideia de uma federação entre PT e PSB está cada vez mais longe da realidade. “Essa federação está subindo no telhado”, disse o parlamentar à coluna. E o maior culpado, segundo ele, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Com essa hegemonia toda do PT, o Lula está achando que a eleição está ganha. Acha que todo mundo precisa deles e que eles não precisam de ninguém. Que todo mundo vai com eles de qualquer jeito. Mas eleição não funciona assim”, emendou.

