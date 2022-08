Ciro Nogueira vê ‘pacificação’ no 7/9: ‘Pancadaria é coisa da esquerda’

Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, minimiza o risco de um acirramento das tensões no 7 de setembro. Diante das convocações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, o chefe da Casa Civil fala em uma possível “pacificação” entre os Poderes antes das comemorações da Independência.

+Veja também: ‘Bolsonaro respeitará o resultado das urnas. Não há dúvida’

“Acho que o bom senso vai prevalecer. Não tenho duvida de que as pessoas, tanto do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, vão ser capazes de chegar a um bom termo para que as eleições sejam o mais livres possível, mais transparentes. E que as pessoas confiem no processo eleitoral”, afirmou o ministro.

Questionado por esta colunista se é possível descartar risco de briga e pancadaria, o ministro aproveitou para alfinetar a esquerda e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior rival de Bolsonaro na corrida presidencial. “Pancadaria e brigas não dizem respeito a atos do presidente. Você nunca viu um ato de depredação de prédio publico, de saque. Isso é mais para a esquerda, mais para os atos do presidente Lula e do PT”, afirmou.

