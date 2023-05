Centrão esfregou a realidade na cara de Lula

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mal teve tempo de comemorar a aprovação folgada do novo arcabouço fiscal. A ilusão de que sua base de apoio no Congresso estaria minimamente articulada durou muito pouco. Foi jogada por água abaixo com o avanço da medida provisória que reorganizar a estrutura da Esplanada.

A derrota maior não está apenas no fato de o texto, votado ontem em uma comissão mista do Congresso, determinar o esvaziamento da política ambiental do governo, com medidas como a desidratação do ministério de Marina Silva. Está no fato de o governo não ter outra saída a não ser empoderar o Centrão, horas depois de supostamente ter alcançado um placar digno de mudança constitucional na votação da nova regra fiscal.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, participaram ativamente da negociação para a apreciação da MP e concordaram com os termos apresentados pelo relator Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). O fizeram porque sabem o que Lula pode até ter o arcabouço fiscal para comemorar, mas continua refém. O recado do Centrão, agora empoderado, está mais que dado.

