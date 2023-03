Cenário de retração em 2023 impõe um grande dilema ao governo Lula

O cenário que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais temia ainda na época da campanha presidencial avança para se tornar realidade. Os dados do PIB de 2022, anunciados nesta quinta-feira, confirmaram uma perspectiva difícil para a economia brasileira. Apesar do crescimento de 2,9% registrado no acumulado do ano passado, os números do quarto trimestre mostraram uma retração de 0,2% em comparação aos três meses anteriores. E, se depender das expectativas, o cenário difícil se repetirá neste ano.

+Saiba mais: Desempenho do PIB em 2022 não deve se repetir em 2023

O maior desafio que se impõe daqui para frente é a definição de prioridades do novo governo. Lula precisa fazer avançar reformas importantes, como a tributária. Precisa estabelecer uma nova âncora fiscal. Precisa compor uma base sólida e confiável no Congresso, que não seja tão dependente de um toma-lá-dá-cá que já dá seus primeiros sinais.

Mas o governo ainda teme os efeitos deste cenário desalentador na popularidade do presidente. Lula sabe que precisa administrar remédios amargos. Cortar renúncias fiscais, apertar o cinto para equilibrar as contas públicas e criar as condições – e não apenas fazer pressão – para uma queda na taxa de juros. Se os remédios amargos forem aplicados, a popularidade de Lula muito provavelmente sofrerá alguns efeitos. É algo que o PT e alguns de seus líderes parecem fazer de tudo para evitar.

O que se viu nas últimas semanas foi um governo ainda resistente a colocar sob ameaça a típica lua-de-mel de um começo de governo. Embora a equipe econômica e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, insistissem desde a transição na necessidade de reonerar integralmente os combustíveis, prevaleceu o caminho do meio. Com remédios temporários, como a manutenção de parte dos subsídios para segurar o preço nas bombas e a imposição de uma alíquota sobre a exportação sobre o petróleo bruto, esta última com efeitos sobre o humor geral do setor.

Este ano promete ser mais desafiador. Mas será preciso, antes de tudo, deixar de lado o discurso vazio de uma pressão pela queda dos juros e encontrar maneiras concretas de viabilizar uma redução gradual por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central. É tomar sem demagogia as decisões capazes de viabilizar uma retomada da Economia.

+Veja também: Não há meio-termo para os combustíveis que não seja uma derrota para Haddad