Caso Daniel Silveira dá a Bolsonaro o pretexto ideal

O caso do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) caiu como uma luva no evidente plano do presidente Jair Bolsonaro de radicalizar seu discurso nesta etapa da corrida presidencial. No embalo de uma recuperação nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro já havia voltado a atacar o Judiciário e a urna eletrônica dias antes. Agora, com o indulto individual concedido a Silveira na quinta-feira, o presidente eleva a radicalização da sua campanha a um outro patamar.

Com a decisão, Bolsonaro afrontou os ministros do Supremo antes mesmo que o processo contra seu aliado tenha transcorrido. Assim, ele conseguiu insuflar sua base eleitoral mais radical, que andava saudosa do Bolsonaro que fez aquele discurso inflamado contra o STF em 7 de setembro do ano passado.

Bolsonaro também chamou a oposição para a briga. E partidos como Rede e PDT logo se mobilizaram para questionar na Justiça o perdão concedido ao deputado. O que ajuda a alimentar o clima de nós contra eles que o governo quer ver tomar conta da disputa pelo Palácio do Planalto.

É pouco provável que o momento escolhido para a ofensiva seja simples coincidência. Poucos dias atrás, Bolsonaro começou a assistir a uma rebelião em parte da sua base. Categorias do serviço público que dedicavam fielmente seu voto ao presidente começaram a falar em traição, depois da notícia de que o governo estudava um reajuste linear de 5% a todos os servidores. Bem diferente do aumento graúdo prometido lá atrás a policiais federais e policiais rodoviários federais.

Não à toa, fica a dúvida se Bolsonaro quer mesmo conceder um indulto a Daniel Silveira. Ou se torce para que a decisão seja inócua após os questionamentos óbvios que virão na Justiça. De qualquer forma, o objetivo de afagar sua base estará mais que cumprido.

