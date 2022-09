Campanhas de Lula e Bolsonaro comemoram um desserviço ao eleitor

O debate da Globo teve mais bate-boca que qualquer outra coisa. Houve uma enxurrada de acusações – várias delas inverídicas -, distorções da realidade, agressões e direitos de resposta. Trabalho de sobra para as agências de checagem, e motivo para tirar a paciência do mediador William Bonner, que parecia lidar com crianças indisciplinadas ao pedir sucessivamente que as regras do debate fossem respeitadas.

O debate teve muito desserviço. Ainda assim, o resultado do confronto foi motivo de comemoração, tanto na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do presidente Jair Bolsonaro.

Do lado petista, interlocutores do ex-presidente entendem que ele se saiu melhor que o debate anterior, promovido nos estúdios da TV Band. A tese é que ele de fato venceu o confronto com Bolsonaro, embora avaliem que outra adversária, a senadora Simone Tebet (MDB), também teve um desempenho muito positivo. É um debate que vai impactar no voto dos indecisos, disse à coluna um integrante da campanha de Lula. Os petistas reconhecem que a agressividade do confronto joga contra o eleitor. E jogam a culpa no presidente Jair Bolsonaro.

Do lado bolsonarista, como contou mais cedo a coluna Radar, o comitê de campanha do presidente estava em festa nesta manhã. Avaliava-se ali que Lula se saiu mal no debate e falhou em responder a acusações de corrupção. Bolsonaro partiu pra cima do petista desde o primeiro momento. Os bolsonaristas, ainda segundo o relato, entendem que o resultado do debate será visto nas pesquisas a serem divulgadas até domingo. A ver, já que até agora o time presidencial não foi lá muito bem sucedido em suas previsões.