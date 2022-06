O plano de Lula contra o ‘golpe’ de Bolsonaro na crise dos combustíveis

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um diagnóstico sobre a atuação do governo federal na crise dos combustíveis e concluiu que o presidente Jair Bolsonaro seguirá fazendo de tudo para transferir para governadores e adversários a responsabilidade pela disparada do preços nas bombas. Diante desse cenário, começaram a ser discutidas nos bastidores medidas para fazer um contraponto ao discurso bolsonarista.

+Leia mais: O conselho de Lula para Bolsonaro para reduzir a inflação

Lula, segundo interlocutores, quer um cálculo detalhado dos custos que compõem atualmente os preços no setor. O ex-presidente já teria solicitado a especialistas e até mesmo a contatos informais dentro da própria Petrobras que façam as contas no detalhe. Os números devem ser incorporados nas próximas semanas ao discurso de Lula e outros integrantes da campanha.

Nas conversas internas, a campanha petista diz enxergar o risco de uma escalada de Bolsonaro para tentar neutralizar o impacto eleitoral da crise. Petistas alertaram Lula sobre o risco de uma espécie de vale-tudo. Dizem que Bolsonaro tem dado indicativos de que não poupará esforços para garantir a reeleição e falam em “golpe”.

Há, por outro lado, o entendimento de que Bolsonaro traz a briga para um terreno em que Lula está confortável. A tese é que, além de contar com a dianteira nas pesquisas, o petista tem condições de dizer que já enfrentou crises desafiadoras nos períodos em que esteve à frente do Palácio do Planalto e foi bem sucedido em obter resultados positivos na Economia.

+Saiba mais: Lula cresce, e Bolsonaro colhe más notícias em nova pesquisa