Campanha de Lula promete dar ‘tratamento de luxo’ a aliados

Nas conversas com outros partidos para ampliar sua base de apoio, a campanha do ex-presidente Lula vem prometendo dar “tratamento de luxo” a quem decidir se aliar ao petista. A promessa é que todos os partidos que aderirem terão um assento na coordenação central da campanha. “E não é só para sentar, vamos dar voz para os nossos aliados, que vão decidir tudo em conjunto”, disse à coluna um líder da legenda. Segundo ele, esses partidos vão palpitar em tudo: da escolha do marqueteiro à indicação do candidato a vice.

Veja também: O PT bate em Alckmin e Lula assopra