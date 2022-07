Campanha de Lula faz previsões mais que otimistas para eventual 2º turno

Líderes petistas andam repetindo pelos corredores que PSDB e União Brasil já deram indicativos nas conversas reservadas de que podem mesmo caminhar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição. Isso, claro, partindo da premissa de que o embate da segunda etapa da corrida presidencial se daria entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro.

A bolsa de apostas petista não descarta uma desistência de Simone Tebet antes da convenção nacional do MDB, diante das pressões que ela vem sofrendo dentro e fora do seu partido. Ainda assim, Lula tem sido o primeiro a repetir nas reuniões internas que a candidatura da senadora não deve ser menosprezada. Se ela seguir adiante, pode sim dar bastante trabalho, na visão do ex-presidente.

Se Tebet deixar a corrida, cresce a expectativa no PT de que o PSDB possa, por exemplo, anunciar a neutralidade no primeiro turno. Depois, poderia aderir a Lula. Já a candidatura de Luciano Bivar pelo União Brasil é tida como mais firme por alguns aliados do petista, que esperam uma conversa mais aprofundada sobre um acordo só mesmo mais adiante.

