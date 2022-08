Campanha de Lula espera fogo pesado no 7 de setembro

Diante das últimas pesquisas de intenção de voto e da repercussão do primeiro debate presidencial, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está convencida que o presidente Jair Bolsonaro vai pegar pesado no 7 de setembro. Esta era a avaliação feita ontem à noite por integrantes do primeiro time petista, segundo relatos feitos à coluna.

Aliados de Lula se dividem na hora de avaliar se isso é bom ou ruim. Tem gente que acredita que Bolsonaro pode escorregar nos discursos e acabar aumentando sua rejeição, preparando um terreno favorável ao petista num eventual segundo turno.

Mas há também quem ache que isso desvia o foco de assuntos que jogam contra o presidente. Por exemplo, a notícia de que Bolsonaro e sua família compraram pelo menos 51 imóveis em dinheiro vivo ao longo dos anos.

