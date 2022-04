Como a briga de Doria e Leite valoriza passe de Simone Tebet

A briga aparentemente sem fim entre João Doria e Eduardo Leite, combinada ao passo para trás dado por Sergio Moro na corrida presidencial, criou um cenário que pouca gente imaginava ver até pouco tempo atrás. Na avaliação de líderes do próprio PSDB, a bateção de cabeça dos tucanos fez com que a senadora Simone Tebet ganhasse uma vitrine maior dentro da chamada terceira via, valorizando de maneira significativa seu passe nas negociações.

Pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet foi lançada a contragosto de muitos caciques do seu partido. A dissidência é tamanha que muitos deles se sentam na noite desta segunda-feira à mesa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora não desistiu de atrair o MDB, ou pelo menos parte dele.

+Leia também: As conversas de Lula e de caciques do MDB para minar a terceira via