Briga de Bolsonaro contra vacina infantil é prato cheio para João Doria

Ninguém nega que as pesquisas de intenção de voto não andam lá uma maravilha para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, mesmo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como amplo favorito, o Palácio do Planalto sempre trabalhou pela polarização com o petista. Aliados do presidente entendem que Lula ainda não começou a “apanhar” e que as denúncias de corrupção que marcaram seu governo e o da ex-presidente Dilma Rousseff voltarão à tona mais à frente na campanha. Lula, segundo interlocutores de Bolsonaro, ainda vai cair. E, num eventual segundo turno, a rejeição ao PT vai falar mais alto, na avaliação da equipe do presidente.

Mas o comportamento do presidente nos últimos dias joga totalmente contra essa estratégia. Ao comprar uma briga pública contra a vacinação infantil, em que tem como opositores técnicos do seu próprio governo, Bolsonaro traz para o centro do debate outro adversário: o governador de São Paulo, João Doria. E a equipe do tucano só tem motivos para comemorar.

Doria costuma atribuir o desempenho ruim nas pesquisas de intenção de voto ao fato de a população brasileira ainda não sentir na prática todos os efeitos positivos que decorrem da vacinação em massa. Determinado a se apresentar como uma espécie de “pai da vacina”, o tucano entende que o fato de ainda existirem restrições como o uso de máscaras e limites à retomada total da economia inibem um potencial grande de apoio junto à opinião pública. E que, na hora certa, esse apoio virá.

O problema era que, até pouco tempo atrás, o próprio governo Bolsonaro passou a tentar se apropriar do crédito de endossar a vacinação em massa. E, com isso, vinha o desafio de chamar a atenção do eleitor para o fato de que foi Doria, lá atrás, quem iniciou a aplicação dos imunizantes em São Paulo, a contragosto do governo federal.

Ao brigar com seu próprio governo contra a liberação da vacina contra crianças, Bolsonaro fala para sua base eleitoral mais fiel. Mas deixa de lado o fato de que Doria é um candidato com controle da máquina pública no maior colégio eleitoral e que quer, e muito, trazer a vacinação contra Covid de volta ao centro do debate político. É um favor e tanto que Bolsonaro faz ao tucano.

Leia também: Generais estão fora da coordenação de campanha de Bolsonaro