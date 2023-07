Brasil mais próximo do grau de investimento

A equipe econômica comemorou nesta quarta-feira a notícia de que a agência de classificação de risco Fitch Rating elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB. A agência disse ver um desempenho macroeconômico e fiscal do Brasil superior ao esperado. A melhora na classificação de risco brasileira anunciada pela Fitch e o tratamento médico do presidente Lula são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

Siga