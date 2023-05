Brasil abre as portas para Maduro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu hoje como um “momento histórico” o encontro dele com o líder venezuelano Nicolás Maduro. Segundo o presidente, a reunião realizada a convite do Brasil mostra que o País voltou a ter uma “política externa séria”. O encontro do presidente com o líder venezuelano e os bastidores da escolha do novo ministro do STF são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

