Bolsonaro usa ataque a Cristina Kirchner para relembrar facada

O presidente Jair Bolsonaro comentou na tarde desta sexta-feira o atentado cometido contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner. Ele lamentou o crime, mas aproveitou para relembrar a facada de que foi alvo na eleição de 2018. Quando aconteceu com ele, disse Bolsonaro, “muita gente vibrou”. Bolsonaro reclamou de tentativas de associar seu nome ao crime, já que o suspeito preso ontem à noite em Buenos Aires é o brasileiro Fernando Montiel, de 35 anos. O atentado contra contra a vice-presidente argentina e a capa de VEJA sobre o papel de Geraldo Alckmin na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são temas do Giro VEJA.