Bolsonaro tirou proveito de ter sido internado na volta do réveillon?

O presidente Jair Bolsonaro teve alta hoje, depois de passar vários dias internado para tratar de uma obstrução intestinal. Na saída do hospital, o presidente se queixou de ter sido acusado de fazer uso político da internação. Isso porque seu estado de saúde acabou desviando atenção da polêmica surgida quando ele decidiu manter a folga de fim de ano, mesmo diante da crise aberta pelas fortes chuvas na Bahia. As declarações de Bolsonaro ao receber alta do hospital e as especulações sobre trocas no ministério são os assuntos do Giro VEJA desta quarta-feira.