‘Bolsonaro raiz’ apela ao puxar Lula para a briga no debate da Globo

O presidente Jair Bolsonaro mostrou que está disposto a ir para o tudo ou nada no debate da Globo. No confronto travado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro bloco, Bolsonaro subiu o tom, distorceu informações, recorreu à agenda de costumes e rendeu vários direitos de resposta ao adversário.

Lula cumpriu o script definido por sua campanha. Veio preparado para revidar ataques sobre corrupção, citando casos como as investigações de rachadinha nos gabinetes da família Bolsonaro e a compra de imóveis pelos parentes do presidente. O que não necessariamente será suficiente para neutralizar os ataques. A campanha bolsonarista tem um objetivo bem definido no debate de hoje: reacender o antipetismo que o ajudou a se eleger em 2018.

Até agora, Bolsonaro mostra que se rendeu aos conselhos da chamada “ala radical” de sua campanha. Aquela que há tempos vem contestando a ideia de que é preciso adotar um discurso mais ameno para furar a bolha. Afinal, a “ala moderada” bem que tentou, mas até agora não conseguiu entregar o resultado prometido.