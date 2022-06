Giro VEJA: 24 de junho

Bolsonaro puxa o coro contra o aborto legal

O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para atacar o aborto legal realizado na menina de 11 anos que engravidou após ser vítima de estupro em Santa Catarina. Enquanto isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a decisão que servia de base para o aborto legal no país havia quase meio século. O retrocesso no debate sobre o aborto legal e a capa de VEJA desta semana sobre a cruzada do governo Bolsonaro contra a Petrobras são temas do Giro VEJA desta sexta.