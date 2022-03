Bolsonaro prepara o terreno para a reforma ministerial

O presidente Jair Bolsonaro começou a preparar o terreno para a reforma ministerial que acontece na virada do mês, quando vários de seus auxiliares deixarão seus cargos para disputar a eleição. Bolsonaro se reuniu hoje no Palácio da Alvorada com vários ministros e presidentes de bancos públicos. O movimento do Planalto segue sendo o de preencher essas vagas com nomes do segundo escalão. É uma forma de frear a fome do Centrão, que há tempos está de olho nessas posições. A reforma ministerial de Bolsonaro e a piora das previsões do governo para a Economia são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.