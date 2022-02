Bolsonaro põe a diplomacia brasileira à prova com viagem à Rússia

O presidente Jair Bolsonaro embarca agora no fim da tarde para Moscou, para se encontrar na próxima quarta-feira com o presidente Vladimir Putin. O presidente brasileiro chegou a ser aconselhado por alguns de seus auxiliares a cancelar o encontro, que vem com o risco de um impacto nas relações diplomáticas com os Estados Unidos. Esta é uma viagem agendada antes da escalada das tensões e, por isso, o presidente se apoia argumento de que um cancelamento seria o mesmo que tomar partido no conflito. Ainda assim, o encontro põe à prova a diplomacia brasileira em plena largada do ano eleitoral. A viagem de Bolsonaro à Rússia e os avanços de João Doria nos planos de conter o fogo amigo no PSDB são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

