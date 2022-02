Jair Bolsonaro teve um respiro nas últimas pesquisas de intenção de voto. Embalado pela perspectiva mais animadora para a campanha de reeleição, o presidente avança em um plano para movimentar a economia e, quem sabe, recuperar pelo menos em parte a perda de popularidade do governo.

A lista de medidas inclui, por exemplo, a liberação da uma nova rodada de saques do FGTS, anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou ainda os planos do governo de reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e abrir novas linhas de crédito para o setor produtivo.

A economia é peça-chave do plano de reeleição do presidente. Bolsonaro sabe que, se as coisas melhorarem nessa área, terá mais chances de fazer frente à liderança do ex-presidente Lula na corrida presidencial.

Na última pesquisa CNT/MDA, Bolsonaro conseguiu diminuir a distância em relação a Lula. Ainda assim, ele tem 28%, enquanto o petista lidera com 42,2%.

O pacote de bondades de Bolsonaro na Economia e o novo capítulo da polêmica sobre os rendimentos do ex-ministro Sergio Moro são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

