Bolsonaro não deve precisar de nova cirurgia, diz médico

O médico Antonio Macedo, responsável pelo tratamento de Jair Bolsonaro desde a campanha de 2018, disse à coluna que muito provavelmente não haverá a necessidade de submeter o presidente a mais uma cirurgia no abdome. O médico, que está no exterior e retornará ao Brasil hoje à noite, disse que os primeiros indícios apontam para um tratamento clínico, que deve demandar a internação do presidente por mais algum tempo.

“Ao que tudo indica, o quadro é muito parecido com o da última vez. É claro que ele permanecerá mais uns dias no hospital, mas me parece que o tratamento é mesmo clínico”, disse Macedo à coluna por telefone. Segundo Macedo, Bolsonaro será submetido a uma dieta especial – apenas líquidos num primeiro momento, com adição progressiva de sólidos – até que o quadro de obstrução seja revertido.

